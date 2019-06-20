Москва, 20 июня, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Конечно, я чувствую ответственность за безобразие с коррупцией. Если бы я не знал о коррупционерах в стране, то об этом не знал бы никто, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

«Если мы имеем дело с коррупцией, с наживой, обманом граждан, то это наказание нужно доводить до конца, нужно предавать коррупционера гласности», — отметил Путин.

В коррупции виноваты две стороны — одни тащат, другие — берут. Есть взяткодатели и взяткополучатели.

Представители правоохранительных органов находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос.

«Самый главный вопрос в борьбе с коррупцией — неизбежность наказания. Сейчас число коррупционных преступлений снижается.

Власти действуют последовательно и без компромиссов, так будет продолжаться и дальше», — подчеркнул президент.

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