Москва, 20 июня, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Цель атаки Соединенных Штатов на китайскую компанию Huawei — это попытка сдерживания развития Китая, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

VistaCraft Huawei

«Смысл атаки на Huawei — сдерживание развитие Китая, — отметил глава государства. — То же самое будет происходить и с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США в середине мая ввело санкции против Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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