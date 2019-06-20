Москва, 20 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом является одним из приоритетов государства, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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