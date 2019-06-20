Анахайм, США, 20 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Американская компания Fisker опубликовала изображение нового электрического кроссовера с солнечными батареями на всю длину крыши для подпитки аккумуляторов. Об этом сообщает издание Autonews.

Autonews Тизер электрокара Fisker

В автокомпании сообщили, что электрический автомобиль станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши, которую можно будет убрать путем нажатия кнопки.

Сообщается, что у новинки будут два электромотора и комплект аккумуляторных батарей на 80 кВт·ч. Запас хода электрокара без подзарядки батарей составит до 480 км.

Ориентировочная стоимость электрокара составит 40 тыс. долларов (около 2,5 млн рублей).

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