Млада-Болеслав, Чехия, 20 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Шпионские фото рестайлингового Skoda Kodiaq, сделанные на дорожных испытаниях на дорогах общего пользования, опубликовал сайт Motor.ru.

Тарантас ньюс Skoda Kodiaq

Где сделаны снимки не сообщается. Судя по логотипам на кузове и специфическому дизайну дисков, чешская автокомпания тестирует версию Sportline.

Поскольку камуфляжная плёнка закрывает не весь кузов машины, удалось кое что разглядеть. Kodiaq имеет такие же как и Superb светодиодные матричные фонари. Новинка получила новые бамперы, радиаторную решетку с продольными прутьями и задние фонари с динамическими указателями поворота, которые были позаимствованы у предыдущей модели Kamiq.

Ожидается, что Kodiaq 2020 года оснастят новым двухлитровым мотором, работающим на «тяжёлом» топливе — TDI Evo. Также в линейке агрегатов авто будет подзаряжаемая гибридная силовая установка мощностью 218 л. с. Она будет состоять из электромотора и бензинового движка объёмом 1,4 л.

Запас хода гибрида на одной электроэнергии составит 55 км.

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