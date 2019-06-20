Каракас, 20 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Администрация законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы планировала продать здание бывшего консульства страны в Нью-Йорке, заявил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Карлос Веккьо на своей странице в Twitter.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Режим Мадуро намеревался продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке, — написал Веккьо. — Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов в январе 2019 года в Венесуэле разгорелся конфликт между победителем голосования Николасом Мадуро и председателем парламента Хуаном Гуайдо. Последний отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Его поддержал ряд западных стран, в том числе Соединённые Штаты. Они признали Гуайдо главой государства.

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