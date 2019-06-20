Донецк, 20 июня, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Во время обстрела украинскими силовиками города Ясиноватая (ДНР) повреждения получило железнодорожное полотно, находящееся на десятом километре по направлению станции Донецк-Северный. Об этом сообщил 20 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

ИА Красная Весна Ясиноватая. ДНР

«Зафиксировано два попадания взрывоопасных предметов», — сказано в сообщении.

Отметим, что Ясиноватая является крупнейшим железнодорожным узлом региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 239 единиц боеприпасов.

Читайте также: За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 240 боеприпасов — СЦКК