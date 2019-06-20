За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 240 боеприпасов — СЦКК

Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов территории ДНР, в ходе которых украинские формирования выпустили 239 единиц боеприпасов, сообщили 20 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении зафиксирована работа снайпера.

На донецком направлении ВСУ вновь применили 122-мм гаубицы, выпустив в общей сложности 120 снарядов. Кроме того, они выпустили 82 мин калибра 120 мм, 15 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Васильевка, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Лозовое, Докучаевск, Ленинское, Дзержинское, Белая Каменка», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ходе обстрелов Петровского района Донецка, была повреждена детская больница, бассейн, вентилятор шахты имени Челюскинцев, а также шесть домов, газопровод и линия электропередачи.

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