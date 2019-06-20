Москва, 20 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступил вопрос об уничтожении национального парка «Лосиный остров». Он опубликован на портале moskva-putinu.ru.

Алексей Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869

«Почему, несмотря на протесты жителей Москвы и Подмосковья, власти хотят уничтожить лёгкие всего Московского региона — национальный парк «Лосиный остров», существенно сократив его площадь и отдав территорию под застройку для торговых центров и жилья?» — спросили главу государства.

Отметим, что сейчас власти рассматривают три проекта, сокращающие площадь нацпарка. Это участок Северо-Восточной хорды Москвы, линия МЦД-5, а также строительство дублёра Щёлковского шоссе. Подробнее о перспективах можно прочитать в статье ИА REGNUM Как и кто делит нацпарк «Лосиный остров».

Эксперты считают, что на этих проектах изменение границ «Лосиного острва» не закончится, в том числе возможна застройка и другими объектами, а в дальнейшем лесным угодья столицы грозит уничтожение.