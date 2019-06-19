Как и кто делит нацпарк «Лосиный остров»

Евгений Цоц, , 15:48 — REGNUM

«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! Устал я слушать.

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

Иван Крылов, басня «Волк и Ягнёнок»

Тёмный лес, а именно национальный парк «Лосиный остров», в 2019 году сам оказался на месте Ягнёнка из басни Ивана Андреевича Крылова. Вся его вина заключается лишь в том, что он растянулся на земле, имеющей сумасшедшую стоимость. Эту землю легко продать, использовать под иные нужды.

Площадь национального парка, по открытым данным, составляет 116,215 км². Это примерно два государства Сан-Марино. Вся эта земля находится на территории Москвы (около четверти территории) и Ближнего Подмосковья (остальная часть). Большую долю земель занимает лесной массив — вековые деревья, имеющие историю и выполняющие важную экологическую функцию: это «лёгкие» столицы, избавляющие густонаселённый город от углекислого газа и вырабатывающие кислород.

Сейчас над национальным парком нависло сразу несколько угроз. Во-первых, это участок Северо-Восточной хорды Москвы, который должен пройти сквозь «Лосиный остров». Сейчас хорда подходит к границам нацпарка, но не заступает на его территорию. В начале июня власти столицы сообщили, что недостающий участок между двумя шоссе будет построен в 2022 году.

Уже подведены итоги конкурса по выбору подрядчика. Маршрут предусматривает появление 4,8 километра дорог, в том числе нескольких эстакад на съездах. О мероприятиях по сохранению национального парка, эстакадах и тоннелях по основному ходу хорды в сообщении не говорится. Более того, вообще не упоминается «Лосиный остров». А зачем? Чем меньше шума, тем проще воплощать задуманное.

Вторая угроза — это линия «Московских центральных диаметров» (МЦД), которая может протянуться прямо по «Лосиному острову».

На совещании у зампреда правительства РФ Максима Акимова говорилось о технологической избыточности идеи проекта продления метрополитена в Московскую область до 2024 года. При этом для решения инфраструктурных задач было решено поддержать потенциальную необходимость ряда проектов, в том числе «проработать вопрос о возможности изменения границ национального парка «Лосиный остров» в целях реализации проекта МЦД-5».

Другими словами, зачем строить метро, когда можно вырубить лес и на его месте проложить железную дорогу?

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Ну и, наконец, третья, самая нашумевшая угроза «Лосиному острову» — дублёр Щёлковского шоссе. Этот проект в конце 2018 года представил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а тот и возражать не стал. Сейчас готовятся документы, которые позволят в дальнейшем вырубить гектары национального парка на территории Подмосковья для строительства автодороги.

Угодья «Лосиного острова» известны с начала XV века. В начале XX века при Иосифе Сталине эти леса были включены в защитный «Зелёный пояс» Москвы. В последние годы наследие советских лет во многом уничтожено, вокруг столицы больше нет единой цепи зелёных насаждений, на карте остались лишь небольшие участки, не тронутые застройкой и дорогами. Наконец, в 2019 году руки дошли и до сердца экологической защиты Москвы — национального парка «Лосиный остров». Появляющиеся один за другим проекты не только отъедают от леса крупные куски, но и нарушают его единую природную среду, что приведёт в конечном итоге к уничтожению.

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Как известно, попытаться накормить и насытить волка — занятие бесперспективное. Будут появляться всё новые и новые «проекты», готовящие горожанам будущие экологические бедствия и невыносимые испытания. Отношение к окружающей среде и благополучию населения хорошо видно по озеленению самой столицы, где застраиваются высотками бывшие скверы и зелёные зоны, где исчезли деревья с центральных улиц города.

Что и кого будут делить, когда деревьев в Москве больше не останется?