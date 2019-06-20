Благовещенск, 20 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. К президенту России Владимиру Путину из Благовещенска обратился Герой Советского Союза Юрий Кузнецов с просьбой не гасить Вечный огонь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

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Генерал-майор Юрий Кузнецов, бывший командир воевавшего в Афганистане 345-го гвардейского парашютно-десантного полка (где он и получил звание Героя Советского Союза) и бывший начальник Дальневосточного военного общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского, обратился к Владимиру Путину с просьбой не гасить Вечный огонь в Благовещенске.

«Уважаемый президент! Благовещенск — единственный административный центр в России, расположенный прямо на государственной границе. Наш город — форпост. И здесь, как в каждой столице региона, есть монументы, увековечившие память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Амурская область потеряла на фронтах около 40 тысяч своих верных сынов. В их честь на площади Победы Благовещенска несколько десятилетий назад установлен Вечный огонь. Но включали его обычно только по праздникам и памятным датам, что вызывало недоумение у многих горожан. А начиная с 2017 года такой график утвержден законодательно. На государственном уровне были разделены понятия: Вечный огонь и Огонь памяти. Говорят, теперь это разные статусы. Благовещенцам объяснили, что пограничному городу накладно содержать памятный объект в круглосуточном режиме… Но в Амурской области это единственный в своем роде мемориал. Владимир Владимирович! Сердце сжимается всякий раз, когда Огонь памяти в нашем городе гаснет — кажется, с ним гаснет и понятие долга перед погибшими земляками. Я знаю, как трепетно Вы относитесь к национальным традициям России. Прошу Вас, поддержите пламя Вечного огня в Приамурье!» — пишет Юрий Кузнецов.

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Как сообщало ИА REGNUM, команда победителей регионального этапа «президентских спортивных игр» из школы № 5 города Биробиджана обратилась к президенту России Владимиру Путину в рамках «прямой линии» с просьбой предоставить им возможность принять участие в финальном этапе «президентских спортивных игр», который пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае.