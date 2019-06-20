Новгородская область, 20 июня, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Жители посёлка Шимск Новгородской области обратились на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину в связи с закрытием круглосуточного стационара в районной больнице. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видеозапись обращения к президенту опубликовало ИА «Великий Новгород.ру», на «прямую линию» также направлен текст письма.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Люди сообщают президенту о том, что закрытие круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ с 15 января 2019 года власти объяснили нерациональностью ее дальнейшего использования и накопившимися у больницы долгами (около 20 млн рублей), при этом вразумительного ответа на вопрос, откуда возникли долги у медицинского учреждения, жители так добиться и не смогли.

Авторы обращения — люди пожилого возраста — отмечают, что от ближайшей больницы (ЦРБ в городе Сольцы — прим. ИА REGNUM) Шимск находится на расстоянии 30 км, «но жители деревень удалены и на 80 км, и на 100 км».

«Никогда мы ещё не ощущали такого варварского отношения к собственным гражданам. Министерство создаёт видимость заботы о вымирающем населении области», — говорится в обращении к президенту страны.

Пенсионеры из Шимска отмечают, что «куда только не обращались» с этой проблемой, в том числе несколько раз — в приёмную президента России.

«Даже командировали жительницу Шимска в Москву с документами. В защиту стационара собрали более 2 тысяч подписей», — заявляют авторы послания к главе государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на протесты населения против оптимизации, реформирование учреждений здравоохранения в Новгородской области продолжается. Власти региона во главе с губернатором Андреем Никитиным объясняют необходимость реформы экономическими проблемами: на погашение задолженности больниц будет направлено около 500 млн рублей — эти средства регион получил из федерального бюджета. В Шимске люди неоднократно выходили на митинги против закрытия круглосуточного стационара больницы, а в январе даже перекрыли федеральную трассу Великий Новгород — Псков.

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Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным начнётся сегодня, 20 июня, в полдень по московскому времени.

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