Противники оптимизации больницы в Новгородской области перекрыли дорогу

р.п. Шимск, Новгородская область, , 20:57 — REGNUM В посёлке Шимск Новгородской области сегодня, 9 января, местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против оптимизации районной больницы. Судя по видео с акции протеста, которое распространяется в социальных сетях, в ней приняли участие около 20 человек — в основном, пожилые женщины. Они непрерывно ходили группой по пешеходному переходу напротив автостанции — так, что движение по трассе (это участок федеральной автодороги Р-56 Великий Новгород — Псков) на какое-то время было затруднено. Проезд автомобилей по одной полосе обеспечивали прибывшие на место акции сотрудники ГИБДД.

Люди возмущены закрытием круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ с 2019 года. По словам протестующих, госпитализация в Солецкую ЦРБ или в больницы Великого Новгорода — это драгоценные потерянные минуты для нуждающихся в срочной медицинской помощи (до Сольцов от Шимска — около 30 км, до Великого Новгорода — около 50 км).

Министерство здравоохранения Новгородской области после акции в Шимске распространило комментарий, в котором сообщило, что Шимская ЦРБ переходит на работу в режиме дневного стационара с 15 января.

«Жители Шимского района будут получать амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, а также направляться для плановой госпитализации в круглосуточный стационар Солецкой ЦРБ и в экстренных случаях — в медицинские учреждения Великого Новгорода. Доставка пациентов для госпитализации будет осуществляться транспортом Солецкой ЦРБ и машинами скорой медицинской помощи. В Шимской ЦРБ будет работать круглосуточный кабинет неотложной медицинской помощи, продолжит работу филиал Новгородской станции скорой медицинской помощи. 21 января жители района смогут попасть на прием специалистов областной клинической больницы, которые будут работать в Шимской ЦРБ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2019 году в Шимском районе начнёт работу мобильный фельдшерский пункт, а также планируется капитальный ремонт основного корпуса Шимской ЦРБ. К концу года для больницы обещают приобрести цифровой маммограф, оборудование для отделения профилактики, кабинетов узких специалистов и неотложной помощи.

«В Новгородской области не планируется закрытие центральных районных больниц», — подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее региональным минздравом озвучивались планы по объединению в Новгородской области трёх районных больниц: Мошенскую ЦРБ собирались присоединить к Боровичской, Батецкую — к Новгородской центральной районной больнице, Холмскую — к Поддорской ЦРБ. Региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк объяснила это низкой численностью населения в этих районах.

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Вместо ЦРБ в малочисленных районах останутся либо участковые больницы, либо амбулатории. Медицинскую помощь в отдалённых населённых пунктах, по замыслу региональных властей, будут оказывать в мобильных ФАПах или передвижных поликлиниках.

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