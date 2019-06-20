Москва, 20 июня, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Сообщения российского военного в соцсети, адресованные девушке, приводятся Международной следственной группой (JIT) как доказательство причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году. Страница девушки, вероятно, была поддельной, сообщает The Bell.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

По версии следователей, пассажирский лайнер сбили из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В материалах JIT приведена переписка солдата 2-го батальона этой бригады с девушкой по имени Анастасия, якобы происходившая в 2015 году.

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Из сообщений следует, что военный — уроженец Татарии — летом 2014 года ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они «поехали в другую сторону». На вопрос девушки, куда именно, солдат отвечает, что это «очень большая тайна». Девушка предполагает, что речь идет об Украине, тогда собеседник называет её «умной», не давая прямого ответа.

Журналисты издания полагают, что аккаунт Анастасии создали следователи или разведка. Сам солдат заявил, что об отправке российских военных на Украину никогда не упоминал, а его разговор с девушкой «нарисовали».