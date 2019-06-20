Москва, 20 июня, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги 19 июня открылись снижением по рублевым парам. Рубль удерживал позиции в плюсе до вечерней сессии. Укрепление проходило на фоне успешных аукционов Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Ведомство разместило ОФЗ на сумму 24 млрд руб. при общем спросе 58 млрд руб. Индекс RGBI вырос на 0,48%, до 141,81.

Российская валюта подорожала к доллару и евро, ослабилась к британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 63,78 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 71,58 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,25%, до 80,67 руб.

На американской сессии укрепление рубля усилилось после заседания FOMC. Регулятор решил сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, как и ожидалось, в диапазоне 2,25−2,50%. В сопроводительном заявлении регулятор дал сигнал, что может смягчить денежную политику, если перспектива ухудшится.

Сегодня, 20 июня, баррель нефти Brent стоит $62,61 (+0,64%). Учитывая смену настроения к доллару США, можно предположить, что курс доллара с открытия снизится до 63,55 руб.

Рубль продолжит также получать поддержку от налогового периода и внутреннего долгового рынка. Если падение доллара на торгах в Азии усилится, то к концу недели можно будет увидеть тест уровня 63 руб.

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