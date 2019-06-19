Нью-Йорк, США, 19 июня, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит завершили торги в небольшом плюсе после долгожданного заявления ФРС США, 19 июня передаёт агентство Reuters.

Эдгар Дега. Хлопковая биржа в Новом Орлеане. 1873

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 38,59 пункта (0,15%), до 26 504,13 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,72 пункта (0,30%), до 2926,47 пункта, индекс Nasdaq вырос на 33,44 пункта (0,42%), до 7987,32 пункта.

Представители ФРС США пообещали начать снижение базовой процентной ставки в конце 2019 года. Однако многие инвесторы ожидали, что снижение ставки начнется гораздо раньше.

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