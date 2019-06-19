Париж, 19 июня, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции направило советника Эммануэля Бонна на срочные переговоры в Иран, 19 июня передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Дипломатический советник отправился в Иран 19 июня… на переговоры высокого уровня, в целях снижения напряженности в регионе», — сообщил журналистам представитель французского МИДа.

Франция надеется на сохранение «ядерной сделки» 2015 года, о возможном выходе из которой в ответ на давление США уже заявили власти Ирана.

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