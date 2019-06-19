Мюнхен, Германия, 19 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания BMW официально представила третий вариант 8-Series с четырьмя дверьми. Об этом 19 июня сообщается на сайте Motor.ru.

Motor.ru Четырехдверная версия BMW 8-Series

Такой вариант BMW 8-Series оказался гораздо больше купе и кабриолета. Сообщается, что новое BMW построено на удлиненной колесной базе. Её длина стала больше на 231 мм. Однако расстояние между осями машины уменьшилось на 47 мм и составило 3023 мм.

Четырёхдверная версия «восьмёрки» потяжелела на 70 кг по сравнению с купе. Но самые большие изменения по сравнению с купе произошли внутри автомобиля.

На заднем ряду авто предусмотрено три посадочных места. Теперь с комфортом там могут уместиться два пассажира, но, при необходимости, между ними может сесть еще один человек. Правда, подголовник для него автопроизводители не предусмотрели.

Модификация 840i Gran Coupe оснащена трёхлитровой «турбошестеркой» мощностью 340 л. с. Эта версия доступна как с задним приводом, так и с приводом 4×4 xDrive. Версия автомобиля на дизельном топливе 840d получила трёхлитровый мотор мощностью 320 л. с., а топовая версия M850i — 4,4-литровый мотор V8 с отдачей 530 л. с. Этот неслабый движок способен разогнать авто с 0 до 100 км/час за 3,9 секунды. Тем не менее это на 0,2 секунды медленнее показателя купе с тем же агрегатом.

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