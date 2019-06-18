Вторник, 18 Июня 2019 года
13:46:36 МСК

Появились снимки «заряженного» BMW M2 CS

Техника

В чёрно-белом камуфляже

Появились снимки «заряженного» BMW M2 CS
Иллюстрация: Motor1
BMW M2 версии CS

Мюнхен, Германия, 18 июня 2019, 13:46 — REGNUM  Шпионские снимки нового камуфлированного купе BMW M2 версии CS появились в сети. Изображения нового авто размещены на портале Motor1.

Фотографам удалось заснять и салон CS. Там нет никаких существенных изменений, кроме новых спортивных кресел и шикарного руля с отделкой из искусственной замши.

Снаружи машина покрыта чёрной камуфляжной пленкой. Тем не менее, модернизация переднего бампера заметна. Он стал более агрессивным, а капот стал более выпуклым.

В качестве агрегата у авто вероятно будет 3,0-литровый рядный мотор. Хотя официальный показатель мощности новинки пока не разглашается.

По неофициальным данным, речь идёт о 444 л. с. Мотор будет агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» или с 7-позиционным DCT. Автомобиль будет заднеприводным.

Официальная премьера новинки ожидается в 2020 году.

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