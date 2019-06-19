Париж, 19 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Французская компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008. Информация о нем размещена на официальном сайте компании.

Autostat.ru Кроссовер Peugeot 2008

Сообщается, что у новинки будет новый дизайн. У кроссовера будут объёмные колёсные арки, большая радиаторная решётка и модернизированные ходовые огни.

Длина машины составит 4300 мм, а колесная база будет равна 2600 мм. 18-дюймовые колесные диски станут легче на один килограмм. Багажник новинки будет довольно вместительным — 434 л.

В качестве агрегата у нового автомобиля будет один из бензиновых моторов семейства PureTech на 1,2 л или дизельный движок объёмом 1,5 л. В зависимости от версий двигатели работают с 6-скоростной «механикой» или с 8-скоростным «автоматом». Кроме того, Peugeot 2008 можно будет приобрести с полностью электрическим агрегатом. Этот электрокар будет оснащаться аккумулятором, который обеспечит автомобилю запас хода на 310 км (по циклу WLTP). Максимальная мощность новинки составляет 136 л. с.

Продажи авто стартуют в конце 2019 года.

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