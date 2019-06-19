Москва, 19 июня, 2019, 09:59 — ИА Регнум. После обвала к новым многомесячным минимумам в первой половине дня 18 июня нефть марки Brent резко отскочила вверх и почти добралась до отметки $62 за баррель, хотя финишировала ниже области $61,50. При этом котировки компенсировали большую часть потерь, понесенных днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Восстановление фьючерсов выглядело вполне логичным, учитывая повсеместное ралли в сегменте рисковых активов, спровоцированное двумя важными драйверами. Во-первых, к Федрезерву, который в последнее время демонстрирует голубиную риторику, присоединился ЕЦБ. В частности, Драги указал на вероятность снижения ставок в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в регионе», — напомнил эксперт.

Во-вторых, Трамп написал в твиттере о предстоящей встрече с китайским коллегой на саммите «Большой двадцатки», что вселило в инвесторов надежду на возобновление переговоров и заключение торговой сделки. Для нефтяных трейдеров улучшения на этом фронте автоматически предполагают угасание беспокойства по поводу охлаждения мирового спроса на энергоносители.

«Между тем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 812 тыс. баррелей. Это ниже прогноза, который предполагал падение запасов на 2 млн баррелей, но цифры все равно не испортили настроения инвесторов, которые сосредоточены на общей динамике интереса к риску и новостях с торгового фронта.

На этом фоне в ближайшей перспективе Brent может продолжить попытки восстановления, подорвать которые способны потенциально медвежий отчет минэнерго США и недостаточно голубиная риторика ФРС», — считает Николаев.

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