Москва, 19 июня, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Информация, неожиданно появившаяся 18 июня, о встрече президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 взбудоражила рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Уверенность в прогрессе предстоящих переговоров спровоцировала интерес к рисковым активам. Нефтяные фьючерсы резко выросли более чем на $2 по обоим эталонным сортам и к текущему моменту удерживаются в районе достигнутых максимумов. Североморская смесь Brent торгуется по $61,50, а легкий американский сорт WTI — по $54,20.

Нефтяное ралли привело к укреплению российского рубля. Курс доллара на Московской бирже уходил ниже 64 руб., а евро — в район 71,50 руб. На таких уровнях валюты торговались в I квартале 2019 года», — пояснил эксперт.

Сегодня, 19 июня, ключевым событием станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое может оказать заметное влияние на позиции американской валюты по широкому спектру. И это, безусловно, отразится на локальном рынке. Также участники рынка будут внимательно отслеживать дополнительную информацию о возможных американо-китайских переговорах, направленных на разрешение торгового конфликта.

«Наиболее заметных движений на рынках можно ожидать после 21:00 мск, когда станут известны результаты заседания ФРС США. До этого момента доллар против рубля будет консолидироваться в диапазоне 63,75—64,30 руб., а евро, вероятнее всего, не выйдет за границы 71,35—72,00 руб.», — считает Егоров.

Читайте также: Рублю помогли укрепить позиции Трамп и Драги