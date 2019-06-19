Варшава, 19 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Польская компания Orlen намерена взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, сообщает Polskieradio24.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам главы компании Даниеля Обайтека, часть загрязненной нефти была переработана, однако ее пришлось смешивать, используя стратегические запасы.

«Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода», — заявил он, добавив, что в компании в настоящее время оценивают убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года, это привело к отказу от получения сырья в ряде стран. По факту загрязнения в России было заведено уголовное дело, расследование продолжается.

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