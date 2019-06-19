Москва, 19 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. По итогам 2018 года наименьший средний размер пенсии в России зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, сообщается на сайте Министерства социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, в Дагестане средняя пенсия составила 11,8 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии — 11,9 тыс. рублей, в Калмыкии — 12,6 тыс. рублей.

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Наибольшая средняя пенсия по итогам прошлого года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 27 тыс. рублей, Ненецком автономном округе — 23,9 тыс. рублей и Магаданской области — 23,2 тыс. рублей.

Средний размер пенсии в целом по стране составил 14,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 1 апреля 2019 года порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости.

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