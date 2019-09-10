Лондон, 18 июня, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон укрепил свои позиции в борьбе за пост премьер-министра Великобритании в ходе очередного голосования по «нокаут-системе», 18 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По итогам голосования законодателей Консервативной партии Джонсон набрал 126 из 313 голосов. Его ближайшие соперники, действующий глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув, набрали 46 и 41 голос соответственно.

Всего в предвыборной гонке остались пятеро кандидатов — Джонсон, Хант, Гоув, а также министр международного развития Рори Стюарт и министр внутренних дел Саджид Джавид. Бывший министр Brexit Доминик Рааб вышел из борьбы — он не набрал необходимых 30 голосов.

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