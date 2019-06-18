Санкт-Петербург, 18 июня, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Вероятность повторения сценария беспрецедентно «грязных» муниципальных выборов 2014 года в Петербурге обеспокоила кандидатов, общественников и Центризбирком. На последнем заседании ЦИК зампред Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова заявила по видеосвязи, что жалоб на ситуацию поступает много, и это «плачевно».

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

В течение недели кандидаты жаловались на то, что муниципальные советы «тайно» объявляют дату начала выборов, не оповещая кандидатов. Горизбирком (ГИК) поручил территориальным комиссиям проверить все муниципалитеты, но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, пока у ГИК есть информация только о трех подобных случаях: в МО №15, «Шувалово-Озерки» и «Сосновское».

Между тем депутат Заксобрания и кандидат в губернаторы Надежда Тихонова («Справедливая Россия») уже заявила о том, что документы начали принимать и в МО «Чкаловское», хотя на сайте этого муниципалитета тоже нет решения о назначении выборов, Горизбирком также не в курсе.

«Количество жалоб в СМИ и в ЦИК излишне велико и свидетельствует только об одном: мы опять повторяем ошибки 2014 года», — заявил зампред главы ЦИК Николай Булаев. По словам Аллы Егоровой, в комиссии «получают информацию» со всего города, так что нерадивые муниципалитеты могут еще появиться на карте Петербурга.

Оппозиционные депутаты Заксобрания уже намереваются выступить с заявлением о «муниципальном беспределе» на ближайшем заседании городского парламента 19 июня.

Обратил внимание на проблему и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он тоже попытался выяснить у Горизбиркома причины нарушений в муниципалитетах №15 и «Сосновское».

Например, публикация в СМИ о выборах в «Сосновском» якобы состоялась еще 10 июня. Напомним, у кандидатов есть лишь 20 дней с этого момента, чтобы зарегистрироваться. Но сначала нужно, чтобы они вообще узнали о старте кампании.

«Установленные сроки опубликования не были соблюдены, тем самым были нарушены избирательные права граждан, в частности, — желающих участвовать в выборах в качестве кандидатов в депутаты», — отмечает Шишлов. «Продолжение подобной практики фактического сокрытия информации о проведении муниципальных выборов может привести к грубым нарушениям избирательных прав граждан», — добавил омбудсмен.

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Сокрытием данных от избирателей назвали ситуацию и в Центризбиркоме. «Выборы были объявлены, о том, что они объявлены, никто не знал. Информация в системе ГАС-Выборы своевременно не размещена. Хотелось бы понимать, это случайность или тенденция, которая будет иметь место в дальнейшем», — заметил Николай Булаев.

Стоит добавить, что, помимо данных о самом факте объявления выборов, муниципалитеты должны предоставить в Горизбирком и другую информацию — режим работы ИКМО (избиркомы муниципальных образований), количество необходимых кандидатам подписей и другую. Если МО №15 и «Шувалово-Озерки» после реакции Горизбиркома выполнили это условие, то «Сосновское» — нет.

В среду, 19 июня, ГИК проведет заседание рабочей группы по этому поводу, где будут «делать выводы». Впрочем, какие именно — не совсем понятно. В теории Горизбирком может составить протокол об административном правонарушении, а расформировать комиссию — только через суд.

Николай Булаев полагает, что Горизбирком Петербурга действует слишком мягко и обязан воспользоваться своими полномочиями на сто процентов.

«Комиссия (МО «Сосновское») работает в каком-то автономном режиме, который точно не соответствует ни федеральному, ни субъектовому законодательству, — сказал он. — Мне кажется, проявляем излишнюю мягкость и терпим».

Кроме того, он полагает, что Горизбирком реагирует на информацию о нарушениях недостаточно оперативно и эффективно. В результате ЦИК завалили жалобами кандидаты, которые не понимают, что им делать.

«Это то, что было в 2014 году», — повторил он.

Центризбирком затребовал доклад о действиях Горизбиркома Петербурга, так как муниципальная комиссия «Сосновское» «не одна задействована в сокрытии решений от избирателей». «Давайте мы избирательную кампанию в Питере не будем омрачать таким началом», — призвали в ЦИК.

В свою очередь, Горизбирком доложил, что членам и ГИК, и территориальных избирательных комиссий пришлось работать все выходные, чтобы справиться с проблемой. В результате ГИК обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, в частности, чтобы тот предоставил своих сотрудников для каждого заседания советов муниципальных образований.

Однако в прокуратуре пока корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать судьбу этого обращения. Приглашенные представители прокуратуры на заседание Горизбиркома 18 июня тоже не явились.

Напомним, выборы муниципальных депутатов состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года. В 109 внутригородских муниципальных образованиях необходимо заместить 1550 депутатских мандатов. Назначение местных выборов должно произойти до 19 июня, публикация решений возможна по 24 июня.

На 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3 млн 817 тыс. 929 избирателей.