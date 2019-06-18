Москва, 18 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль на прошлой торговой сессии обновила минимум 64,69, тем самым подтвердила слом краткосрочного восходящего тренда, однако последняя надежда у быков осталась. Если минимум вчерашнего дня (17 июня) не будет обновлен и котировки уйдут вверх, тогда бычий сценарий может восстановиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Тем не менее если учитывать новостной фон, вероятность развития бычьего сценария мала. Сейчас рубль поддерживает в основном высокий спрос на российские активы, несмотря на недавнее снижение ключевой процентной ставки до 7,5%. Индекс RGBI торгуется около уровня 141 пункта, а в среду состоится очередное размещение ОФЗ Минфином РФ. Спрос, вероятно, будет высоким.

«В свою очередь, ключевым риском для рубля является пересмотр сделки ОПЕК+, который должен произойти в конце июня — начале июля. Сохраняется вероятность, что сделка продлена не будет, тогда цены на пойдут вниз, а вслед за ними начнет снижаться рубль. До встречи ОПЕК+ сильного изменения стоимости рубля ожидать не стоит», — считает эксперт.

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