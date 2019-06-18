Санкт-Петербург, 18 июня, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Российские феминистки поддержали сестер Хачатурян и предложили использовать хештеги для информационного освещения ситуации в обществе. Видео-обращение представительниц YouTube-канала «Феминистки поясняют» было опубликовано 17 июня. Авторы канала также рассказали корреспонденту ИА REGNUM, почему важно обращать внимание на подобные случаи.

milivanily Девушка в черном

По их словам, проблема сестер Хачатурян доказывает необходимость принятия законов о запрете домашнего насилия.

«Мы взялись за эту тему, потому что она остроактуальная, буквально вопрос жизни и смерти, но очень мало кто высказывается.

Мы считаем новость про сестёр Хачатурян важной, потому что она, как никакая другая, показывает необходимость закона о домашнем насилии, который уже много лет не принимают. Любая женщина может оказаться в такой же ситуации, когда дома насильник, в полиции игнорируют, и выхода просто нет. Очень часто всё кончается чьей-то смертью, насильника ли, жертвы ли, которую можно было предотвратить».

В ролике создатели канала обращают внимание публики на историю сестер Хачатурян и перспективу судебного приговора от 8 до 20 лет тюремного заключения. Феминистки уверены, что к такой ситуации привело отсутствие закона о домашнем насилии: женщин, младших сестер, дочерей некому защищать, поскольку политика невмешательства государства в дела семьи заставляет власти обходить проблему побоев со стороны членов семьи стороной. Если бы, по словам авторов канала, сестры Хачатурян могли оказаться под защитой полиции, то им не пришлось бы терпеть насилие и жить в страхе перед отцом.

Чтобы поддержать девушек, женщины предлагают участвовать в информационной кампании: публиковать посты в социальных сетях под хештегами #трисестры, #свободусестрамхачатурян, #мысестрыхачатурян и выходить на одиночные уличные пикеты с плакатами в поддержку сестер.

Феминистки обращаются к предыдущему позитивному общественному опыту, когда с помощью массовой реакции удалось привлечь внимание СМИ и отстоять журналиста Ивана Голунова, а также отменить строительство храма в сквере в Екатеринбурге.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их отца, Михаила Хачатуряна. Мужчина был обнаружен мертвым 27 июля 2018 года с колото-резаными ранами в подъезде московского дома. По решению суда три сестры находились под домашним арестом один год. 14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил девушкам окончательное обвинение в убийстве человека группой лиц по предварительному сговору.

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В СКР объяснили, что «мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий». По мнению феминисток, смерть мужчины — последствие самообороны. По словам девушек, отец не позволял им видеться с матерью, выгнав ее из дома, а также регулярно не пускал на учебу, чтобы никто не увидел следы насилия на девушках.