Москва, 18 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Самые популярные профессии при поступлении в колледжи и вузы у выпускников школ в 2019 году — на специальности программист и медицинский работник. Об этом заявили 17% и 11% родителей соответственно. Такие данные представил исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru

Программист

Дети 7% опрошенных хотят учиться на повара или кондитера. По 6% респондентов заявили, что их дети выбрали специальности бухгалтера и дизайнера.

Примечательно, что в 2019 году выпускники школ чаще поступают в средние специальные учебные заведения. Об этом сказали 27% родителей, девять лет назад — лишь 8%.

В 2019 году будут поступать в вузы дети 47% респондентов. В 2010 году в университеты и институты после школы поступали дети 80% опрошенных родителей.

Опрос проведен 20 мая — 12 июня 2019 года в 299 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1500 респондентов — родители детей, заканчивающих школу в этом году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году 53% выпускников заявили, что школа не помогла им сделать профессиональный выбор, 23% затруднились ответить. 24% считают, что школа их направила на правильный путь.

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