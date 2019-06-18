Почему все меньше российских выпускников планируют поступить в вузы: мнение

Москва, , 08:50 — REGNUM То, что ситуация, когда в вузы собирались идти чуть ли не все поголовно выпускники школ, изменилась — это хорошо, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты опроса, проведённого Superjob, он пояснил:

«От того, что меньше половины нынешних выпускников планируют поступать в вуз, возможно, станет меньше маникюрщиц, охранников, водителей с высшим образованием», и престиж этого образования подрастет. Собственно, стало труднее поступить, количество «мусорных» псевдовузов по стране существенно уменьшилось. И это тоже нормально.

Появилась новая альтернатива — колледж. Я сам знаю людей, вполне себе образованных и интеллигентных, которые хотят или уже отдали своих детей именно в колледжи. Это куда лучше для ребят. Сколько человек маются от того, что в 17 лет выбрали не ту специальность, пошли не на тот факультет! Но лучше и для всей страны — безработные юристы и экономисты не нужны никому. В общем, становимся реалистами, и это отлично», — считает эксперт.

Напомним, согласно опросу, поведённому редакцией сайта Superjob, менее половины российских граждан (47%) заявили, что их дети после школы планируют поступать в высшие учебные заведения. При этом около четверти (25%) опрошенных сообщили о намерениях их детей продолжить обучение в колледжах и училищах.