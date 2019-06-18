Сант-Агата-Болоньезе, Италия, 18 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Итальянский аэропорт Гульельмо в городе Болонье получил специальную версию Lamborghini Huracan «Follow Me». Об этом сообщается на портале SpeedMe.

carscoops.com Lamborghini Huracan «Follow Me»

Новое авто отличается от предыдущей версии новой ливреей. Кроме того, новая версия Lamborghini Huracan имеет задний привод, в то время как её предшественник имел привод 4×4. Новое авто теперь снабжено бегущей строкой на крыше и проблесковыми маячками.

Сообщается, что новинку создавали специалисты из дизайн-центра Lamborghini Centro Stile. За основу машины была взята заднеприводная версия Huracan LP580−2 RWD. Эта версия имеет атмосферный бензиновый мотор мощностью 572 л. с. и объёмом 5,2 л.

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