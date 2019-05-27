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Lamborghini Urus появится в Южной Корее в третьем квартале 2019 года

Техника

Данная модель автомобиля будет продаваться в стране от $2 113

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Lamborghini Urus появится в Южной Корее в третьем квартале 2019 года
Иллюстрация: Mk.co.kr
Lamborghini Urus

Сеул, 27 мая 2019, 09:23 — REGNUM  В третьем квартале 2019 года в Южной Корее появится спортивный внедорожник Lamborghini Urus. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей итальянского производителя суперкаров Automobili Lamborghini S.p.A.

Модель автомобиля Lamborghini Urus — первый «супер спортивный внедорожник» в мире с 4.0 литровым восьми цилиндровым двух турбинным двигателем.

Время разгона данной модели автомобиля с места до 100 км/ч составляет 3,6 сек, а максимальная скорость — 305 км/ч, что делает Lamborghini Urus самым быстрым внедорожником в мире.

Данный автомобиль будет продаваться в Южной Корее от 250 млн вон (~$2 113).

Известно, что впервые Lamborghini Urus был представлен в Сеуле вместе с Lamborghini Aventador SVJ на выставке Lamborghini Day Seoul, прошедшей в ноябре 2018 года.

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