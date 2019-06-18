Сан-Паулу, Бразилия, 18 июня, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Сборная Чили одержала разгромную победу над командой Японии в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Steven Depolo Гол

В первом тайме счет открыл полузащитник чилийцев Эрик Пульгар на 41-й минуте. Во втором тайме форвард Эдуардо Варгас оформил дубль. Также ещё один гол записал на свой счёт Алексис Санчес.

На сегодняшний день сборная Чили лидирует в группе С, в её активе три очка. Команда Японии идёт на четвёртом месте без набранных баллов.

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