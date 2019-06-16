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Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Спорт

2:0 в пользу колумбийцев

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж. Борис Дежкин. 1974. СССР
Гол!

Салвадор, Бразилия, 16 июня 2019, 07:00 — REGNUM  Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Встреча состоялась на поле стадиона «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Сальвадоре и закончилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.

В первом тайме счет так и не был открыт и только на 71-й минуте встречи колумбийский форвард Рохер Мартинес отличился забитым мячом. Затем, на 86-й минуте, ещё один нападающий сборной Колумбии Дуван Сапата удвоил счет и преимущество своей команды и этим поставил в матче точку.

Отметим, это первый проигрыш сборной Аргентины в основное время матча на Кубке Америки с 2009 года, когда команда уступила Бразилии в финале турнира. Следующий тур в группе В состоится 20 июня. Сборная Колумбии в этот день сыграет с командой Катара, а сборная Аргентины встретится с Парагваем.

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Футбол
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