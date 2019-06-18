Владивосток, 18 июня, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Эффективных механизмов регулирования цен на топливном рынке не существует, и государство этот процесс фактически не контролирует, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM очередной рост цен на топливо депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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Очередное повышение цены на топливо отмечают наблюдатели в Дальневосточном регионе. В частности, в Приморье владелец лесоперерабатывающего предприятия Сергей Михайлов рассказал о необходимости повышения отпускной цены выпускаемой продукции, чтобы иметь возможность компенсировать затраты, возникающие с повышением цены на топливо.

«По законтрактованной цене я продам заказчику оговорённый объём и довезу до его склада, но в связи с очередным повышением цены на топливо я понесу убытки, так как в цену товара заложена прежняя цена топлива, а по условиям подписанного договора поднять цену продукции я не могу. В итоге — отработаю себе если и не в убыток, то уж точно без планируемого дохода. И никого не интересует, что случится с моим предприятием», — рассказал предприниматель.

Депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв уверен, что всё происходящее с ценами на топливо идёт мимо власти, что в реальности власть не способна контролировать ситуацию, а только делает вид, что как-то может влиять на ценообразование. Как считает депутат, заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева относительно роста цен на бензин вызывает только недоумение.

«Удивлён таким заявлением нашего председателя правительства. Мы уже не единожды видели такое, когда цены росли, правительство говорило, что мы всё это проконтролируем, снизим, но ничего не происходило. А когда годовой рост цен становился уже несоразмерным ни с какими процентами, вмешивалась ФАС, которая хоть на какое-то время тормозила бешеный рост», — прокомментировал Владимир Хмелёв.

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Также депутат уверен, что государство давно уже не способно влиять на топливные компании.

«Заявление Дмитрия Медведева говорит, прежде всего, о том, что правительство на самом деле не контролирует цены, что картельные сговоры проходят как-то мимо власти. И только когда происходит резкий скачок, власть начинает оказывать давление на топливный бизнес, бизнес отыгрывает чуть-чуть назад, совсем для себя нечувствительно, и всё равно оказывается в огромной прибыли. Поэтому, как мы видим, эффективных механизмов регулирования рынка не существует, и государство цены на топливо не устанавливает. Соответственно, монополист может оказывать давление и на потребителя, и на власть», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев высказался за изучение ситуации относительно очередного роста цен на бензин и принятия соответствующих мер, что было поручено Дмитрию Козаку. Медведев указал на сообщения о росте цен на бензин в дальневосточных и сибирских регионах.

«Если речь идёт о каком-то всплеске — это одна ситуация, если наблюдается системность — понадобятся определенные решения», — сказал премьер.

Козак заверил Медведева, что обсудит цены на бензин с представителями всех нефтяных компаний. Премьер-министр потребовал по завершении встречи предоставить отчёт.