Медведев поручил проверить цены на бензин

Москва, , 15:47 — REGNUM Прояснить ситуацию с ценами на бензин в ряде российских регионов поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своему заместителю Дмитрию Козаку. В случае необходимости будут приняты меры, заявил глава правительства 17 июня на совещании с вице-премьерами.

Медведев указал на сообщения о росте цен на бензин в дальневосточных и сибирских регионах. Если речь идет о каком-то всплеске — это одна ситуация, если наблюдается системность — понадобятся определенные решения, добавил он.

Козак заверил Медведева, что обсудит цены на бензин с представителями всех нефтяных компаний. Премьер-министр потребовал по завершении встречи предоставить отчет.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 10 по 14 июня бензин марок Аи-92 и Аи-95 подорожал в России в среднем на 11 копеек и 10 копеек соответственно, а дизельное топливо — на 6 копеек, такие данные приводит Thomson Reuters Kortes. В Дальневосточном федеральном округе цены выросли заметнее, так Аи-92 прибавил в цене 74 копейки и стал стоить 45,84 рубля за литр.

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