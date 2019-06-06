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ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин

Экономика

Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями

ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин
Бензин

Москва, 6 июня 2019, 08:56 — REGNUM  Требование к независимым НПЗ о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже поможет стабилизировать цены на топливо. Такая мера альтернативна инициативе об увеличении порога обязательных биржевых продаж моторного топлива, рассказал замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин в интервью «Известиям», опубликованном 6 июня.

«Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объемы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными», — пояснил изданию Голомолзин.

Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями. Важен не только факт поставки, но и механизм торгов. Так, отклонения в ценообразовании происходят в случае, когда поставщик продает весь предписанный ему объем за одну или две сделки, часто — в интересах конкретного покупателя, отметил он.

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Указанный режим торгов в сочетании с повышением ликвидности за счет расширения торговли поставочными фьючерсами может позволить отказаться от предлагаемого повышения порога обязательных продаж на бирже. Для бензина порог хотят увеличить с 10% до 15% от общего объема производства, для дизельного топлива — с 5% до 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российское правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо. Действие соглашения истекает 1 июля 2019 года.

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Бензиновый ажиотаж
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