Минск, 17 июня, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Объем ВВП Белоруссии в текущих ценах за январь — май составил 49,2 млрд белорусских рублей (около $24 млрд), что в сопоставимых ценах на 1% больше уровня аналогичного прошлогоднего периода. Об этом 17 июня по итогам первой оценки валового внутреннего продукта проинформировал Белстат.

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Там уточнили: «Индекс-дефлятор ВВП в январе — мае 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%».

Объем промышленного производства за пять месяцев в текущих ценах составил 46,4 млрд белорусских рублей — рост на 0,3% к уровню января — мая 2018 года, а сельхозпроизводство сократилось на 1,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики Белстатом подсчитаны только за январь — апрель: по официальным данным, он выросли на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%», — сообщил Белстат.

Напомним, что по планам совмина Белоруссии ВВП должен вырасти на 1,8% за I полугодие, а за год — на 4% согласно официальному прогнозу, подписанному Александром Лукашенко в декабре 2018 года. По оценкам МВФ, Всемирного банка, ЕАБР и других международных организаций, рост экономики постсоветской республики в 2019 году будет кратно ниже официального прогноза.

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