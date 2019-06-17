Видное, Московская область, 17 июня, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего директора подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина передать 2/3 имущества своей бывшей супруге, сообщили РАПСИ в суде, сообщает РАПСИ.

Sovhozlenina.ru Павел Грудинин

Таким образом, Мособлсуд отклонил жалобу Грудинина на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым он обязан передать экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество. Решение суда обосновано тем, что экс-жена директора подмосковного совхоза является инвалидом II группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года это дело по итогам предварительного судебного заседания было передано по подсудности из Видновского городского суда Подмосковья в Никулинский суд Москвы из-за поступивших материалов о регистрации Павла Грудинина в Москве. Однако столичный суд в марте вернул материалы в Видновский суд, так как этот город является постоянным местом жительства Павла Грудинина.

При этом как Никулинский, так и Видновский суды по ходатайствам представителей Павла Грудинина проводили судебные заседания в закрытом режиме.

Подмосковный суд в ходе процесса наложил обеспечительные меры на имущество Павла Грудинина, в том числе на акции «Совхоза им. Ленина».

В июле 2018 года судебный участок мирового судьи № 332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. Процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству представителей заявителя.

В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.

Кроме того, ЦИК 21 марта отказалась передать Павлу Грудинину освободившийся в связи со смертью Жореса Алферова мандат депутата Госдумы.

Комиссия ранее зарегистрировала несколько обращений, в которых заявители просили главу комиссии Эллу Памфилову воспрепятствовать передаче мандата депутату Грудинину. Они указали, что такое решение будет «заведомо незаконным» в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Павла Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.

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