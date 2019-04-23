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Экс-супруга отсудила у Грудинина две трети имущества

Экономика

Павел и Ирина Грудинины развелись в 2018 году после 37 лет брака

Москва, 23 апреля 2019, 18:59 — REGNUM  Видновский городской суд Московской области присудил бывшей супруге экс-кандидата в президенты России, бизнесмена Павла Грудинина две трети совместно нажитого ими имущества в рамках разводного процесса. Об этом 23 апреля сообщил журналистам адвокат Дмитрий Мальбин.

В соответствии с решением суда Ирина Грудинина получит часть банковских счетов, ценных бумаг и акций возглавляемого бизнесменом"Совхоза имени Ленина».

Павел и Ирина Грудинины развелись в июле минувшего года после 37 лет брака. Спустя месяц Ирина Грудинина обратилась в суд с иском о разделе имущества.

Точная сумма и стоимость активов, которые получит по решению суда экс-супруга бизнесмена, не называются. Между тем в рамках регистрации кандидатом в президенты России Павел Грудинин задекларировал доход за шесть лет в размере более 150 млн рублей. Перед регистрацией он также продал ценные бумаги на общую сумму 7,5 млрд рублей.

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