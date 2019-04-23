Видное, Московская область, , 18:48 — REGNUM

Видновский городской суд Московской области на заседании 23 апреля удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой к её бывшему супругу — директору ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павлу Грудинину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истицы Дмитрия Мальбина.

В соответствии с решением суда Грудининой передаётся две трети совместно нажитого имущества экс-супругов, в том числе — части акций ЗАО «Совхоз им. Ленина», средств на банковских счетах и в ценных бумагах.

Полную стоимость и перечень активов, которые присуждены Ирине Грудининой, адвокат раскрывать не стал, однако ранее сообщалось, что бывшая супруга подмосковного предпринимателя претендовала в том числе на доли в офшорной компании Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе.

Супруги развелись по инициативе Павла Грудинина после 37 лет брака. Как пояснил ИА REGNUM управляющий партнёр юридической фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, российское законодательство не предусматривает обязательного раскрытия информации о семейных активах, при расторжении брака жена в большинстве случаев обладает лишь общей информацией о перечне активов.

По данным ФАН, после того как Ирина Грудинина обратилась в суд с иском о разделе имущества, её бывший муж «отобрал у нее помещение, в котором располагался салон красоты, а также запретил аварийным службам приезжать на вызовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период судебного процесса Ирина Грудинина заявила в полицию об опасениях возможного давления со стороны Павла Грудинина. Она попросила обеспечить ей охрану до принятия решения суда.

Сам Грудинин неоднократно отрицал наличие у него зарубежных активов и пытался через суд опровергнуть информацию о них, распространённую в СМИ. Однако суды разных инстанций не нашли оснований для опровержения.