Москва, 18 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.

U.S Department of Defense Американские ракеты средней дальности

Инициатива была внесена в Госдуму главой государства Владимиром Путиным. В соответствии с законопроектом президенту также предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Внесение в Госдуму законопроекта назвали вынужденным шагом: 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. После 1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что нижняя палата парламента обсудит законопроект в приоритетном порядке.

«После того, как решение будет принято, у России есть возможность вернуться к исследованиям в этой области и разрабатывать эти ракеты, понимая, что нас обязательства не связывают», — сказал также Володин.

Отметим, что Белоруссия, Казахстан, Украина после распада СССР также формально являются участниками договора.