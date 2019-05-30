Володин: У России будет возможность вернуться к разработке новых ракет

Москва, , 14:31 — REGNUM После приостановления ДРСМД Россия сможет разрабатывать свои ракеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«После того, как решение будет принято, у России есть возможность вернуться к исследованиям в этой области и разрабатывать эти ракеты, понимая, что нас обязательства не связывают», — сказал Володин.

Госдума намерена в приоритетном порядке обсудить проект закона о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Паритет

Договор нужен, это поддержка паритета, и мы можем тогда иметь равные силы и возможности, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Но когда одна сторона начинает менять правила игры в одностороннем порядке, не согласовывая эти действия, то, конечно, мы не можем просто сидеть и ждать, когда американцы нашпигуют Европу ракетами средней и меньшей дальности», — указал он.

Реакция России адекватная, уверен Пискарёв.

«Мы оставляем за собой право, оно прописано, что в случае, если американцы одумаются и вернутся к исполнению обязательств, то дальнейшая работа и дальнейшие отношения будут соответствовать тому договору, который был заключён еще в 1987 году», — отметил парламентарий.

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