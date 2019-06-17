Эстония требует ужесточить санкции против РФ, США атакуют: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Эстония призывает ЕС продолжить санкционное давление на Москву;
- В Саудовской Аравии заявили, что хотят избежать войны;
- Вашингтон готовит кибератаки на государственном уровне;
- Бабич стал замглавы Минэкономразвития России;
- Родители детей-инвалидов в Хабаровском крае обратились к Путину.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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