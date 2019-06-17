Проговорились: США готовят кибератаки на государственном уровне

Москва, , 09:00 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв подловил газету The New York Times и видит подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся кибератаки.

«Отвечая на обвинения Трампа в измене, газета The New York Times проговорилась, что ее публикация о разработке американской программы дестабилизации российских электросетей предварительно согласовывалась с правительством США», — отметил Косачёв в Facebook.

Таким образом, делает вывод сенатор, перепалка между президентом США Дональдом Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьёзное.

«А именно — в подтверждение того, что в США на уровне государства готовятся разрушительные кибератаки против других государств. И это те самые США, которые обвиняют во взломе компьютерных систем Россию, Китай, Иран, Кубу, Северную Корею (добавьте ещё из перечня оппонентов США, и вы не ошибётесь)», — указал парламентарий.

Косачёв подчеркнул, что соответствующие американские планы, если они подтвердятся окончательно, «являются преступлением против международного права и они должны получить решительное и исчерпывающее осуждение со стороны мирового сообщества».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене в связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.