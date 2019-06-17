Москва, 17 июня, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Технодинамика» создали механизированную автостоянку и подъёмник, которые позволят разгрузить парковки в городах-миллионниках. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Парковка

Разработанный комплекс устроен в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами. Он обеспечивает перемещение поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки. Отмечается, что такая система предусматривает шесть уровней, и, соответственно, позволит разместить на аналогичной площади шесть машин вместо одной.

«Паркинги нового формата позволят освободить улицы, дворы, парки от автомобилей», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, добавив, что рынок механизированных автостоянок оценивается экспертами в 20 млрд рублей в год.

Новинка будет впервые представлена на международной промышленной выставке «Иннопром 2019», которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

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