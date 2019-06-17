Киев, 17 июня, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Колонна добровольческого батальона «Донбасс» была ошибочно атакована украинскими летчиками в 2014 году. Об этом рассказал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко в эфире UATV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Удар был нанесен по колонне, в которой военные и гражданские автомобили двигались на штурм города Попасная под Луганском. Летчики видели, в частности, школьные автобусы в колонне, но всё равно ударили по ней.

«А потом мы долго разбирались, чья же это колонна», — отметил Муженко.

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В ходе атаки никто не пострадал, добавил экс-глава Генштаба и выразил сожаление из-за отсутствия результатов удара. Разбирательство показало, что в Генштабе не знали о передвижениях колонны «Донбасса», и после инцидента военную технику ВСУ стали маркировать белыми полосами, пояснил он.

Бывший командующий батальоном «Донбасс» и депутат Верховной рады Семён Семенченко резко отреагировал на признание Муженко на своей странице в Facebook. Так значит это были «не русские», написал он и, оскорбив генерала, пригрозил «разобраться» с ним.

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