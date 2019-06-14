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За неделю потери ВСУ составили 24 человека — народная милиция ДНР

Происшествия

Украинское командование занижает реальные потери

Луганск, 14 июня 2019, 16:04 — REGNUM  За минувшую неделю украинские силовики из группировки войск «Север» потеряли девять человек убитыми и 15 ранеными, заявил 14 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

По его словам, командование ВСУ занижает официальные потери. Согласно данным министерства обороны Украины, с начала 2019 года 36 представителей ВСУ были убиты, 192 ранены.

«Распространяемая информация украинскими СМИ о сборе средств для 950 раненых военнослужащих Харьковского и Мариупольского госпиталей демонстрируют потери в рядах ВСУ с 1 января 2019 года. Данная статистика представлена только за два госпиталя, активно принимающих раненых украинских военнослужащих», — отметил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители миссии Украины при международных организациях в Вене заявили, что с 8 мая 2019 года в Донбассе погибли 33 украинских силовика, 165 получили ранения.

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Война в Донбассе
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