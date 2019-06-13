Два боевика ВСУ получили ранения во время ссоры — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:40 — REGNUM Между боевиками 14-й бригады ВСУ произошла пьяная ссора, закончившаяся стрельбой, заявил 13 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников застолья открыл огонь из автомата по своим товарищам. В результате стрельбы двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что в расположение части прибыла комиссия штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства по данному факту.

Напомним, ранее аналогичный случай произошёл в одном из подразделений 54-й бригады ВСУ.

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