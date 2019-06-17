Хабаровск, 17 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В своём видеообращении, направленном на «прямую линию», представители организации «Крылья надежды» попросили президента Владимира Путина решить вопрос с авиаперелётами детей на лечение на Запад страны. Люди уже обращались в правительство РФ, но получили отказ. Родители с тяжелобольными детьми вынуждены добираться до клиник в центре России 7 дней на поезде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

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Своё обращение к президенту России матери детей — инвалидов, представители организации «Крылья надежды» записали на железнодорожном вокзале Хабаровска.

«Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращаются родители детей — инвалидов Хабаровского края и Дальнего Востока. Многим нашим детям требуется лечение и реабилитация в западных регионах страны, чаще — в Москве и Санкт-Петербурге, так как в наших регионах не вся помощь может быть оказана. Из-за тяжести заболевания многие дети не могут перенести поездку на железнодорожном транспорте — из Хабаровска до Москвы путь занимает 7 дней. Даже для того, чтобы добраться из отдалённых районов Хабаровского края до Хабаровска, требуется не менее суток. Мы неоднократно обращались в федеральные органы власти России, но нам было отказано. Просим вас закрепить за нашими инвалидами право на авиаперелёты вне зависимости от цены на железнодорожные билеты», — обратились к президенту мамы детей — инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых на сайте «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдёт 20 июня, появился вопрос от жителей ДФО: когда начнется реальное решение проблем Дальнего Востока? Авторы обращают внимание на усиливающийся отток населения, рост социальных проблем.